На месте гибели Сергея Пускепалиса планируют поставить часовню

В Ярославской области на месте гибели актера, режиссера и художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса установят памятный знак — часовню. Об этом сообщают «Вести — Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Напомним, что господин Пускепалис и его водитель погибли в аварии в 2022 году на участке трассы М-8 в Ростовском районе. Там, на 201-м км и планируют поставить часовню. Это будет строение высотой 8 метров из стеклофибробетона с 3-метровым крестом, который будут обвивать фигуры двух летящих соколов.

Авторами мемориального комплекса стали художники-монументалисты Михаил и Николай Бекетовы. На саму часовню сейчас собирают средства.

Алла Чижова