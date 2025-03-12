В Оренбуржье суд рассмотрит дело о даче взятки ветеринару за оформление фиктивных справок

Абдулинская межрайонный прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый передал ветврачу городского управления ветеринарии взятку на сумму свыше 28 тыс. руб. Деньги передавались «за оформление ветеринарных свидетельств и справок без фактического проведения предубойного осмотра сельскохозяйственных животных, а также первичного осмотра продуктов убоя на предмет наличия признаков заболеваний».

В отношении взяткополучателя материалы дела находятся в производстве следственных органов.

Руфия Кутляева