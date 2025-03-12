Силовики в минспорта Ульяновской области изымают документы хоккейного клуба

Как стало известно «Ъ-Волга», в среду с утра в министерстве физкультуры и спорта Ульяновской области проходят оперативно-разыскные мероприятия. Изымается финансовая и иная документация, связанная с деятельностью АНО «Клуб хоккея с мячом “Волга”».

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В министерстве «Ъ-Волга» подтвердили эту информацию, отметив, что в настоящее время отношения минспорта с АНО «КХМ “Волга”» разорваны в связи с тем, что клуб предоставил недостоверную отчетность по субсидиям. С сентября 2024 года официально зарегистрирована новая автономная некомменческая организация — «Профессиональный хоккейный клуб “Волга”», в которую и перешла хоккейная команда. Ее возглавляет экс-министр спорта Николай Цуканов.

По данным источников «Ъ-Волга», директора АНО «КХМ “Волга”» Марата Шакурова подозревают в изготовлении фиктивной отчетности на получение бюджетных субсидий, а также в недостоверных отчетах по налогам.

Телефон Марата Шакурова в среду был отключен. Источники сообщают, что в ходе ОРМ он был задержан.

Андрей Васильев, Ульяновск