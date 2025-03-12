Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку некоторых видов радиоэлектроники, в том числе смартфонов и ноутбуков, а также приборов для освещения, следует из проекта постановления.

Согласно документу, производители должны числиться в реестре информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, а сами товары — иметь идентификационный номер. Сейчас проект находится на этапе публичного обсуждения.

С 1 сентября планируется введение требований по регистрации поставщиков, а с 1 декабря — по нанесению маркировок на вводимую в оборот продукцию. С 1 декабря 2023 года проект уже действует в рамках добровольного эксперимента.

О системе прослеживания товаров — в материале «Маркировка растет в количестве и качестве».