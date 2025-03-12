Жителю Миасса вынесли приговор за убийство на стадионе

Миасский суд признал 27-летнего местного жителя виновным в убийстве человека и покушении на жизнь еще одного во время драки на стадионе. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Подсудимый признал вину и принял меры для возмещения причиненного ущерба. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 14 мая 2024 года на стадионе «Юбилейный» в Миассе произошел конфликт между двумя компаниями местных жителей. Один из участников драки выстрелил из ружья в оппонента. Он скончался на месте. Далее стрелок дважды выстрелил в брата погибшего, но промахнулся. После этого горожанин скрылся с места преступления. Спустя три дня его задержали сотрудники управления ГУ МВД и УФСБ РФ по Челябинской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).