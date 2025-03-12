«Выбор» планирует вложить 25 млрд в застройку «квартала мойщиков» в Воронеже

Воронежская строительная компания «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня планирует вложить в комплексное развитие «квартала мойщиков» в облцентре 25 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в компании, 6 млрд руб. из них запланированы на расселение ветхого жилья. Мэрия Воронежа и ООО СЗ «Выбор-Юг» уже заключили договор на КРТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Квартал мойщиков» — 12,5 га, ограниченные улицами Транспортная, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья в Коминтерновском районе. В рамках договора «Выбор» должен расселить и снести там 68 многоквартирных домов общей площадью 29,5 тыс. кв. м. Взаимен застройщику необходимо возвести почти 200 тыс. кв. м жилья, а также — два детских сада на 150 мест каждый. Кроме того, требуется демонтировать школу №42 и разработать проектно-сметную документацию по школе на 1 тыс. учеников.

Условия договора нужно выполнить до 1 ноября 2036 года.

В январе 2025 года структура «Выбора» выиграла право на комплексное развитие «квартала мойщиков» в ходе торгов. Она обошла структуру другого крупного воронежского застройщика ДСК, повысив стоимость контракта со 102,9 млн до 108 млн руб.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова