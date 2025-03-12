Чем заканчивались соглашения о перемирии с Украиной

12 июня 1918 года, во время Гражданской войны, в Киеве представители РСФСР и Украинской Народной Республики (УНР; провозглашена в юго-западной части бывшей Российской империи в ноябре 1917 года) подписали договор о перемирии. Он предусматривал прекращение боев между поддерживаемыми Германией войсками УНР и большевистской Красной армией, целью которой было установление советской власти на Украине. После антигетманского восстания в ноябре—декабре 1918 года и прихода к власти в Киеве Директории Украинской Народной Республики большевистские отряды вошли на территорию УНР, а в феврале 1919-го взяли Киев.

20 июня 2014 года президент Украины Петр Порошенко объявил о приостановке на неделю «антитеррористической операции», которую Киев с апреля проводил против ополченцев в Донбассе. Позже перемирие было продлено еще на три дня, «чтобы ополченцы могли сложить оружие». Взаимные обстрелы при этом продолжались. 30 июня господин Порошенко обвинил ополченцев в срыве перемирия и отменил его.

21 июля 2014 года власти ДНР и Украины договорились о прекращении огня для работы экспертов в 40-километровой зоне вокруг места крушения малайзийского Boeing 777, сбитого над Донбассом 17 июля. Однако уже 6 августа работа экспертов была приостановлена из-за обстрелов. На следующий день власти Украины прекратили перемирие.

5 сентября 2014 года в Минске члены трехсторонней контактной группы (ТКГ — Россия, Украина, ОБСЕ) и представители ДНР и ЛНР договорились об отводе тяжелого вооружения на 15 км от линии соприкосновения сторон, запрете полетов боевой авиации и выводе военной техники. Режим прекращения огня после первых Минских соглашений фактически не соблюдался, а в конце сентября в районе аэропорта Донецка начались затяжные бои.

12 февраля 2015 года лидеры России, Германии, Франции и Украины в формате «нормандской четверки» заключили второе Минское соглашение. Документ из 13 пунктов предусматривал прекращение огня с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений, мониторинг со стороны ОБСЕ. Однако обстрелы продолжились, а политические пункты соглашений Украина не выполнила.

29 апреля 2016 года ТКГ в Минске договорилась об очередном прекращении огня на всей линии соприкосновения в Донбассе («Пасхальное перемирие»). Перемирие снизило интенсивность обстрелов до конца июня, после чего возобновились активные бои.

«Бессрочные перемирия» в Донбассе объявлялись 17 июля 2019 года и 22 июля 2020 года. Последнее завершилось в марте 2021 года с возобновлением масштабных обстрелов. При этом за время второго «перемирия» миссия ОБСЕ насчитала 11 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.