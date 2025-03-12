Два сценария для Киева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расчет подсказывает Киеву согласиться на урегулирование, но когда рассудок был главным советчиком для украинских элит?

Фото: ИМИ МГИМО Расчет подсказывает Киеву согласиться на урегулирование, но когда рассудок был главным советчиком для украинских элит?

Фото: ИМИ МГИМО

Дональд Трамп стремится вывести США из состава участников украинского кризиса — желательно путем устойчивого урегулирования либо умыв руки и оставив желающим в Евросоюзе продолжать поддержку Украины. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме США продемонстрировали, как может выглядеть развитие событий без американской поддержки: без обмена разведывательными данными, с остановленной военной и финансовой помощью.

Этого оказалось достаточно для смены настроения в Киеве — бравада и заигрывание с ЕС завершились выводом о незаменимости американской поддержки. В совместном заявлении по итогам переговоров Украины и США в Джидде говорится об общем стремлении к устойчивому миру без предварительных условий, при этом не упоминаются гарантии безопасности Киеву.

Насколько искренне Украина готова к миру? Национальные интересы украинского государства и интересы группы Зеленского не идентичны. Тем не менее именно эта группа будет определять, соглашаться ли на урегулирование.

Мир позволит Зеленскому продать избирателю образ «победы Украины», сохранившей государственность и суверенитет, не позволившей России достигнуть некоторых ее целей. Личная безопасность и политическое будущее Зеленского как подписанта мирных соглашений могут быть гарантированы сторонами, заинтересованными в мире. Согласившись на американские требования, Зеленский останется партнером для Трампа и продлит себе политическую жизнь. Пусть в меньшем объеме, но западная помощь продолжит поступать.

Недостатком урегулирования для Украины является потеря центрального места в западной повестке дня — окончание войны уведет украинский сюжет далеко от центральных полос СМИ. Националисты обвинят Зеленского в предательстве национальных интересов и отказе от борьбы. Европа использует украинский кризис как аргумент для военного сплочения, но продолжать поддерживать Киев в прежнем объеме не будет необходимости. При этом поделиться ресурсами и оставшимися активами с западными союзниками Украине придется. После отмены военного положения предстоит провести выборы президента, исход которых не предопределен, особенно ввиду возвращения с фронта в столицу тысяч военнослужащих.

Баланс выгод и издержек мирного и военного сценариев может побудить Киев саботировать переговоры, рассчитывая на возможность опереться в войне на поддержку ЕС.

Продлив военное положение, Зеленский сохранит власть, устранит оппозицию и отложит выборы. Военные условия не позволят западным аудиторам провести проверку расходования средств. Зеленский укрепит образ непреклонного лидера, который ведет войну даже наперекор США. Постоянную потерю территории он представит как опустошение нелояльных Украине регионов.

Но в продолжении войны содержатся крупные риски. ВСУ воюют на пределе возможностей в условиях тотальной мобилизации, усталость растет с каждым днем, как и угроза обрушения фронта. Отказ от переговоров ослабит шаткую поддержку Украины в странах мирового большинства. Главное же — опора на ЕС ненадежна, поскольку европейские лидеры не имеют видения, ресурсов и политической поддержки населения для ведения продолжительного военного конфликта.

Расчет подсказывает Киеву согласиться на урегулирование, но когда рассудок был главным советчиком для украинских элит?

Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России