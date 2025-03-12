«Никакого перемирия не наступит, пока не будут согласованы параметры общей договоренности»

Сергей Марков, политолог:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ответ России на предложение о перемирии может быть не “Нет”, а “Да, но”. То есть согласиться на предложение о перемирии на 30 дней при условии, что на это же время будет введено оружейное эмбарго на поставки вооружения на Украину. Причем эмбарго должно быть подписано всеми 52 странами—членами группы «Рамштайн». И прежде всего странами Европы. Европа должна поддержать перемирие на Украине не словами, а делами — эмбарго на поставки вооружений в зону конфликта,— это хорошо известная в дипломатии формула».

Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры:

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель — заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. После этого компромиссы окажутся “на столе” как принятые Россией опции. Понимая, что вероятность обмана украинской стороной высока, можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями. Какие это условия? Их может быть несколько. Среди основных:

Территория. Перемирие не распространяется на территорию РФ (Курская область). Время. В течение трех недель украинская сторона должна сесть за стол переговоров. Ресурсы. Прекращаются любые поставки вооружений на Украину. Гарантии. Четкие обязательства со стороны США и ЕС, что в случае срыва перемирия с украинской стороны они не только принудят ее вернуться к договоренностям, но и демонстративно накажут (введут новые условия) власти Украины за подобное. Слова. Демонстрация добропорядочных намерений со стороны лично Зеленского. Агрессивная риторика его и украинских властей должна быть снята. Любые негативные заявления должны рассматриваться как доказательство намерений сорвать перемирие.

Условия — это нормально. Любой, кто считает, что российские условия — это попытка отказа от перемирия,— либо идиот, либо противник».

Марат Баширов, политолог:

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ни Трамп, ни кто другой не сказали, на каких условиях (будет перемирие.— “Ъ”). Так как мы никогда не отказывались от переговоров, от мира и перемирия как предварительной части мира, но говорили о причинах начала СВО и предыстории вообще событий на Украине, то именно условия станут ключевым фактором того, согласимся мы или нет. Пока можно ставить точку в информационной части, но уверяю вас: она не будет поставлена в военной».

Александр Коц, военный корреспондент:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«То есть они (Штаты.— “Ъ”) снова открывают поток вооружений и разведданных. Украина все это копит в течение месяца. А потом виновата в продолжении войны Россия? На что же интересно прогнули Украину помимо ископаемых. Не только же ради них был этот спектакль с перекрытием крана. И уж точно не ради мира. Короче, воюем дальше и ждем, что теперь нам ужесточит Вашингтон».

Комментарии взяты из соцсетей.

Подготовила Ирэна Шекоян