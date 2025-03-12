Власти Мотовилихинского района требуют снести киоск старейшей пермской типографии

Администрация Мотовилихинского района Перми обратилась в арбитражный суд с иском к АО «Издательско-полиграфический комплекс “Звезда”». Как свидетельствует картотека суда, районные власти требуют снести торговый павильон «Печать», расположенный на земельном участке по адресу: ул. Дружбы, 34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Одновременно с заявлением истец подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ответчику распоряжаться спорным объектом. Суд ходатайство не удовлетворил.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» заместитель исполнительного директора по управлению имуществом «Звезды» Альберт Попов, требования о сносе объекта связаны с обнаруженными мэрией нарушениями пожарной безопасности. «ИПК с требованиями администрации не согласен», - подчеркнул господин Попов.

ИПК «Звезда» основан в 1922 году, является одной из старейших типографий Перми. На данный момент часть производственного комплекса «Звезды» по ул. Дружбы, 34, задействована под выпуск полиграфической продукции, часть сдается в аренду. На базе ИПК печатаются более десяти региональных периодических изданий, а также федеральная «Российская газета». Единственным владельцем и управляющей организацией АО «ИПК „Звезда“» с мая 2024 года является АО «Российские газеты». Выручка общества по итогам 2023 года составила 120,1 млн руб., чистая прибыль — 23,2 млн руб.