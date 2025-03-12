В Пензенской области предстоит ликвидировать 25 несанкционированных свалок

В ходе прошедшего в минлесхозе Пензенской области совещания участники обсудили выявление и устранение несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Совещание прошло под руководством начальника управления природных ресурсов и экологии, замглавы минлесхоза Радия Зябирова. По видеоконференцсвязи он обсудил указанную тему с сотрудниками администраций муниципальных районов и городских округов региона.

Так, до настоящего времени в опорных населенных пунктах Пензенской области выявлено 25 мест несанкционированного размещения отходов. Все эти свалки предстоит устранить в рамках плана природоохранных мероприятий.

Павел Фролов