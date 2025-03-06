Совладелец «Главпродукта» Леонид Смирнов и его активы

Смирнов Леонид Михайлович родился 6 сентября 1953 года. В 1970-х уехал из СССР в США, получил американское гражданство, окончил Колумбийский университет и открыл компанию—дистрибутер продуктов Mister Nature. В 1980-х занимался продажей недвижимости в Нью-Йорке. В 1995 году вернулся в Россию, где открыл производство йогуртов «Корона» на заводе «Петмол» в Санкт-Петербурге.

В 1999 году через свою компанию Universal Beverage Company, зарегистрированную в штате Огайо, основал холдинг «Главпродукт», который стал ведущим производителем сгущенного молока и тушенки в России.

В 2007 году МВД РФ возбудило уголовное дело против руководителей «Главпродукта» об уклонении от уплаты налогов. После обысков в центральном офисе холдинга господин Смирнов, которого не было в числе обвиняемых и подозреваемых, уехал в Германию, откуда руководил работой предприятий.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин передал «Главпродукт» и связанные с ним активы в управление Росимущества. Universal Beverage Company заявляла тогда о незаконности смены владельцев у ее предприятий.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Universal Beverage Company принадлежит 100% ООО «Промсельхозинвест» (чистая прибыль в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистые активы — 1,5 млрд руб.) и ООО «Промстрой» (прибыль — 87,4 млн руб., активы — 33,5 млн руб.).

«Промсельхозинвест» и «Промстрой», в свою очередь, контролируют 27 компаний, в числе прочих — ООО «Главпродукт-Контракт» с выручкой 3,6 млрд руб. в 2023 году, Верховский МКЗ (2 млрд руб.), ООО «Гарант» (1,9 млрд руб.), ООО «Агрофудпром» (1,2 млрд руб.), ООО «Торговый дом "Мясной союз"» (684,6 млн руб.), ООО ОПТ (193 млн руб.) и др.

Другая компания Леонида Смирнова, Universal Company 2000, владеет 100% ООО «Главпродукт-Патент» (выручка в 2023 году составила 21,3 млн руб., чистые активы — 10,5 млн руб.) и ООО «Инвестиционная компания СОКОЛ» (выручка — 158,2 млн руб., чистые активы — 39,7 млн руб.).