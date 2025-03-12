Пятеро уфимцев обвиняются в вымогательстве денег у ритуальщиков и перевозчика

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых уфимцев в возрасте от 35 до 49 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163) и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это Михаил Ефимов, Исмаил Сайдалиев, Павел Туваев, Ильдар Иплаев и Иван Кириллов.

По мнению следствия, в 2020-2023 годах трое фигурантов уголовного дела требовали от предпринимателей половину прибыли с каждого заключенного договора на оказание ритуальных услуг на территории Демского района Уфы. Потерпевшие передали им более 560 тыс. руб.

Также обвиняемые потребовали от автобусного перевозчика платить им ежемесячно по 100 тыс. руб. и передать автобусы в подконтрольную компанию. Таким образом обвиняемые получили еще более 1 млн руб. и три пассажирских автобуса.

Они не признали вину.

Майя Иванова