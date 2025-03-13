Зюкайский насосный завод в прошлом году в два раза увеличил прибыль

Новое машиностроительное предприятие Прикамья — ООО «Зюкайский насосный завод» (ЗНЗ) в 2024 году более чем в два раза увеличило чистую прибыль — с 11 до 26 млн руб., свидетельствуют данные отчетности ЗНЗ в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО за этот же период составила 178 млн руб. против 137 млн руб. годом ранее (рост — 27%).

ООО «ЗНЗ» основано в 2013 году и изначально находилось в пос. Зюкайка Верещагинского района, где занималось производством алюминиевых и чугунных отливок. Затем была приобретена площадка в Нытве. Сейчас на предприятии работают 45 человек.

Предприятие производит насосы для перекачивания жидкостей. Владелец и директор ООО — Ольга Леушканова.