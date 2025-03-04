«МегаФон» оштрафовали на 500 тыс. рублей в Петербурге за ненадлежащую рекламу

Компанию ПАО «МегаФон» привлекли к административной ответственности за нарушение Закона о рекламе по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как сообщили 4 марта в Санкт-Петербургском УФАС, ранее в ведомство поступила жалоба от одного из абонентов сотового оператора, который пожаловался, что вынужден получать рекламу, несмотря на то, что такого разрешения не давал и до того обращался в компанию с требованием об отказе от рекламной рассылки.

В итоге УФАС признало рекламу ненадлежащей. ПАО «МегаФон» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

«Ъ-СПб» писал, что в конце февраля петербургское УФАС возбудило дело из-за рекламной рассылки в отношении банка ВТБ.

Андрей Цедрик