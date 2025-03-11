Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в 2026 году

Производство беспилотных автомобилей Tesla запланировано на 2026 год, сообщил глава компании Илон Маск. Модель получила название CyberCab и будет использоваться как роботакси.

«Производство CyberCab начнется в Техасе в следующем году, у автомобиля не будет рулевого колеса и педалей, она будет либо сама ездить, либо не будет ездить»,— сказал Илон Маск журналистам возле Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Стоящий рядом с ним президент США Дональд Трамп заявил: «По этой модели я пас».

После презентации Cybercab в октябре 2024 года акции Tesla упали на 7%. По данным Bloomberg, инвесторы ждали от Илона Маска более конкретных объяснений, как и в какие сроки беспилотное авто выйдет на рынок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Cybercab доехал до публики».