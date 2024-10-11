Cybercab доехал до публики

Акции Tesla упали на 7% после презентации роботакси Cybercab. Как пишет Bloomberg, инвесторы ждали от Илона Маска более конкретных объяснений, как и в какие сроки беспилотное авто выйдет на рынок. Двухместный электрокар, в котором нет руля и педалей, глава компании показал в студии Warner Bros. в Голливуде и, прежде чем выступить на сцене, сам прокатился на прототипе. По словам Маска, машина будет стоить менее $30 тыс., на дороги Техаса и Калифорнии ее выведут в следующем году, а серийное производство запланировано на 2026-й. В то же время Маск согласился, что «часто слишком оптимистично смотрит на сроки». Бизнесмен уже предсказывал, что беспилотные авто Tesla будут массово использоваться к 2018-му, а затем — к 2020-му.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Кроме роботакси, зрителям показали беспилотный фургон робовэн, который, по задумке, сможет перевозить до 20 пассажиров. В чем-то новинки действительно стали технологическим прорывом, считает основатель компании Ultra Motors Андрей Зиновьев: «Tesla, в отличие от других, делает автопилот без лидаров, без дорогих технологий, а только с обычными камерами. И их секрет в том, что процессор, "мозг" машины, может информацию с них анализировать настолько хорошо, что решение он будет принимать, как человек, или близко к этому, то есть исходя из целого набора факторов.

Условно, если упало дерево перед машиной, и алгоритм говорит, что нужно остановиться прямо перед препятствием, при этом сзади еще движется грузовик на полной скорости, то, может быть, нужно не нажимать на тормоз, а уйти в сторону. И подобных ситуаций бесчисленное количество. Все предусмотреть сложно, но искусственный интеллект может имитировать поведение человека, что может стать ответом на подобные вызовы.

Если Tesla смогли внедрить по-настоящему автономное решение на таком стеке технологий, то это довольно многообещающе, и его масштабирование может быть достаточно дешевым.

Конкуренты американской корпорации, а это в основном китайцы, используют лидары. Это не просто камеры, а устройства, которые считывают информацию об окружающем пространстве немного по-другому. Они более массивны и дороже. Если использовать именно их, то автопилот прямо сейчас внедрить легче, но сложнее сделать его дешевым и массовым в долгосрочной перспективе».

Илон Маск отметил, что, в отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка: авто будет заряжаться индуктивно. Профильные издания обращают внимание на «футуристичный дизайн, подчеркнутый открывающимися вверх дверями». По словам бизнесмена, у Tesla есть уже 21 Cybercab, а всего собрано 50 полностью автономных автомобилей. При этом ранее Reuters писал, что на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями Маск отказался от выпуска дешевых электрокаров Tesla Model 2. Бизнесмен отрицал, что свернул проект и в тот же день анонсировал презентацию Cybercab, отмечает агентство.

С выходом этих роботакси на рынок могут возникнуть сложности, заметил эксперт по беспилотным технологиям Юрий Минкин: «В чем огромное преимущество Tesla? Огромный парк машин, с которых можно собирать данные. Вы можете иметь огромное количество квалифицированных специалистов, вычислительных мощностей для обучения, но если у вас нет информации, то невозможно получить реально качественный продукт, который может использоваться коммерчески и быть безопасным.

Ключевой момент — данные, которые редко встречаются. Представим себе, что вам нужно собрать их в густой туман, а потом усложним погодные условия и представим снегопад. Как смоделировать алгоритм действий, когда автомобиль сталкивается с какими-нибудь животными? Преимущество Маска в том, что он умеет хорошо играть в пиар и привлекать инвестиции.

Но его некоторая авантюристичность может сыграть злую шутку, потому что нельзя выпускать эти машины на рынок раньше времени. Он может ошибиться, а машина приобретет дурную славу.

Если бизнесмен сумеет пройти по этому лезвию ножа, то, в принципе, может реально стать одним из первых людей, которые эту технологию массово выведут на рынок. Он сделал это с электромобилями. До Tesla в лучшем случае это была машинка для гольфа, в худшем — какие-то странные непонятные поделки. Он сделал электромобиль привлекательным, многие хотят его купить. Сейчас уже это немного не так, но он это сделал. Если он сможет повторить ту же историю с роботакси, думаю, у него довольно хороший шанс на успех. Что касается цены, то, на мой взгляд, она выглядит даже слишком низкой. С другой стороны, история с Tesla Cybertruck показывает, что Илон Маск называет один цифру, а по факту стоимость оказывается совсем другой, существенно выше».

Летом 2024-го капитализация компании также снижалась после выхода отчетности: чистая прибыль за второй квартал сократилась на 45%. Финансовые показатели за третий квартал Tesla представит 23 октября.

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Елизавета Скобцова