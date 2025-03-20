Платформенный компромисс

Ход работы правительства и рынка над законопроектом «О платформенной экономике» демонстрирует несколько концептуальных подходов, которые Белый дом силами ответственного за «цифру» вице-премьера Дмитрия Григоренко внедряет в регулирование относительно новой для российской экономики отрасли. Это и поиск «неразрушающих» компромиссов при обсуждении нововведений, и паритет игроков и регуляторов при рассмотрении норм, позаимствованный из опыта регуляторной гильотины, и упор на цифровое госуправление. Маркетплейсы оказались очень подходящим для этого экспериментальным объектом, а обкатанные на них методы будут, очевидно, применяться и при реализации иных направлений нацпроекта «Экономика данных» — и в первую очередь в технологичных рыночных отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сама по себе потребность выхода государства как регулятора в поле работы маркетплейсов — это признание Белым домом фактического положения дел: цифровые платформы за несколько лет превратились в важный сектор «товаропроводящей сети», охватив всю территорию РФ — настолько плотно, что исследователи уже фиксируют за наличием пунктов выдачи заказов (ПВЗ) решающую роль в судьбе некрупных населенных пунктов. Поручение вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко Минэкономики разработать концепцию комплексного регулирования платформенной экономики и подготовить реализующий ее базовый закон было направлено одновременно и на формирование четких правил игры в новой отрасли, и на решение накопившихся вопросов — а также на то, чтобы избежать риска введения слишком сильных ограничительных мер, которые могут привести к снижению потенциала развития платформенной экономики.

Министерство разместило разработанный законопроект на regulation.gov.ru в октябре 2024 года — после этого он довольно интенсивно обсуждался и дорабатывался — и, как сообщили “Ъ” в секретариате вице-премьера, на минувшей неделе состоялось итоговое совещание по проекту. После внесения Минэкономики финальных правок документ поступит на утверждение правительственной комиссии по законопроектной деятельности и будет внесен в Госдуму.

Быстрая разработка и обсуждение — результат модернизации бюрократической работы в Белом доме последних лет, на который работают «параллельное» рассмотрение и согласование проектов ведомствами и многократное ускорение оборота полнофункциональных электронных документов. При этом проблематика деятельности маркетплейсов сложна и многоуровнева. Для государства базовые ее составляющие — не только отсутствие четкого ответа на основной вопрос, кто из владельцев, менеджеров, сотрудников, партнеров и доставщиков и в какой степени отвечает за качество, количество, сроки, цены, состояние, возврат и снятие претензий перед покупателями. Ответов не было и на вопросы об исполнении многих российских законов «внутри» платформенных экосистем.

При этом перед аппаратом правительства встала необходимость выбора, требовать ли от участников платформенной экономики подтверждения выполнения требований, которые уже контролируются в системе исполнительной власти профильными ведомствами,— и пока здесь Белый дом отказался от такого дублирования контроля: так, вопрос о соблюдении продавцами интеллектуальных прав был из проекта закона упразднен как уже контролируемый Роспатентом.

Также правительство приняло принципиальное решение о запуске при обсуждении платформенного регулирования механизма «регуляторной гильотины» (см. “Ъ” от 6 февраля) — он, напомним, предполагает участие интересантов в дискуссиях о необходимости той или иной нормы на паритетной основе: участники рынка и регуляторы имеют в процессе равный вес, а решения принимаются только при достижении компромисса. Всего в рамках согласительных процедур, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения проекта поступило в общей сложности около 200 предложений, по многим из них проводились многочасовые обсуждения. Было учтено более 50 предложений, отмечают в правительстве.

Еще один существенный — больше с политической точки зрения — вопрос касается правил игры в части найма и обеспечения трудовых прав работников. В отсутствие четкой регламентации, «кто кому кем приходится» в системе платформенной торговли и услуг, протесты участников системы в течение 2023–2024 годов неоднократно выливались на улицы — притом что с точки зрения закона невозможно было четко ответить даже, кто протестует, партнеры, работники или сторонние договорные исполнители — что поставило авторов нового регулирования перед необходимостью разбираться в путанице трудовых, договорных и партнерских отношений и вопросах реализации пенсионных, трудовых и медицинских гарантий, которые должны распространяться на работников.

Отдельный и, вероятно, самый сложный в урегулировании набор противоречий и неясностей платформенной экономики касается ее «внутренних дел», а также взаимоотношений с традиционными ритейлом и сферой услуг. Примером первого могут служить отраслевые споры об использовании рекомендательных технологий в поисковой выдаче (де-факто — о правилах конкуренции продавцов внутри платформенных экосистем) и о механизмах ценообразования — например, о возможности и законности применения категориальных и групповых скидок на товары и услуги маркетплейсами и их влиянии на поставщиков и их экономику.

Новая редакция законопроекта после первичного обсуждения была внесена в правительство в феврале 2025 года. На заседании «контрольно-надзорной» подкомиссии правительственной комиссии по проведению административной реформы 20 февраля участие в обсуждении проекта приняли рабочие группы, которые представляют деловое сообщество — а по его итогам было принято несколько заметных правок.

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Так, в текст законопроекта было включено требование к платформам учитывать в карточке товара или услуги наличие свидетельства о госрегистрации. В качестве решения проблемы «недобровольных» для поставщиков скидок, предоставляемых платформами, авторы расширили и детализировали механику работы со скидками: к обязательному требованию уведомлять поставщиков за 14 дней до акции и только после ответа заводить товар в акцию добавился вариант автоматической коммуникации — продавец может в личном кабинете указать минимальную цену на товар и его количество, которое он готов отдать по пониженной цене.

Также были уточнены требования к договорам между операторами посреднических цифровых платформ и партнерами: учли, что их взаимодействие может регулироваться не только публичной офертой, но и двусторонними договорами. Требование же об обязательной маркировке платного повышения позиции товара в поисковой выдаче было Минэкономики снято — в противном случае, как выяснилось в ходе обсуждения, взимание платы за эту услугу теряло смысл.

Попыткой традиционного ритейла отстоять свою долю рынка за счет усложнения правил игры на платформах выглядела дискуссия о необходимости «нагрузить» их обязательной маркировкой товаров «18+» — впрочем, успеха она не имела, Белый дом признал, что, как и в случае с авторскими правами, вопрос уже решен и необходимые требования исполняются.

Введенная же норма о «пороге посещаемости» в 100 тыс. пользователей в сутки для попадания маркетплейсов в реестр и, соответственно, под госконтроль выглядит уже как инструмент демонополизации рынка: де-факто она создает рыночный приоритет для новых и растущих компаний, поддерживая конкуренцию между ними. С точки зрения правительства платформенная экономика в России только формируется, и новое регулирование не должно остановить этот процесс: он полностью укладывается в общую политику «эволюционной цифровизации отраслей», проводимую кабинетом Михаила Мишустина.

Де-факто платформы с их высокой степенью информатизации оказались очень подходящим объектом для реализации идей курируемой тем же Дмитрием Григоренко цифровизации госуправления.

Отметим, что сам проект «регулирования отрасли с нуля» — редкий пример, когда правительство получило возможность полностью реализовать технологии, наработанные руководством Белого дома при цифровизации сначала ФНС, а затем и госуправления в целом, без необходимости «сносить» накопленные регуляторные завалы. При этом подобные проекты всегда используются правительством как модельные — в госуправлении впервые нарабатываемый опыт компромиссного и неразрушающего «взятия под контроль» новых масштабных отраслей с очень высокой вероятностью будет тиражирован.

У процесса будет, очевидно, и макроэкономический эффект — в последние годы, например, непрозрачность систем скидок и наценок, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с проблематикой, оказывала значительное зашумляющее воздействие на ценовые данные, затрудняя выработку госполитики в этой области. Промышленники же с 2024 года постоянно жаловались на необходимость (и зачастую неспособность) конкурировать с маркетплейсами за персонал и требовали ограничить перетоки рабочей силы на платформы — мечта в условиях дефицита кадров понятная, но вряд ли реализуемая административно. Возможно ли будет реализовать ее экономическими методами через влияние нового закона на экономику платформ — покажет время: по данным всех кадровых прогнозов и оценок, дефицит рабочих рук сохранится в РФ в ближайшее десятилетие, и время на эксперименты у Белого дома будет.

Олег Сапожков