Алексей Пьянков сменил дело
Экс-глава МУГИСО займется отбором кандидатов в резерв управленческих кадров
Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков вошел в состав общественного совета программы «Управленческие кадры Урала». Совет будет отвечать за отбор в региональную программу по обучению управленцев для органов власти ветеранов и действующих участников специальной военной операции (СВО). Ранее экс-министр фигурировал в уголовном деле о коррупции, но, по данным источника «Ъ-Урал», «ограничений на управленческую или общественную деятельность» не имеет. Господин Пьянков участвовал в СВО, хотя Верховый суд признал незаконным решение о его мобилизации.
Алексей Пьянков занял новое место
Программа «Управленческие кадры Урала», аналог федеральной программы «Время героев», предусматривает обучение ветеранов и действующих участников СВО технологиям управления для последующего трудоустройства в органах власти и организациях Свердловской области. По данным областного департамента информационной политики, с 21 февраля по 5 марта заявки на участие в ней направили около 300 ветеранов и участников спецоперации.
Претендентам на участие в программе предстоит заполнить опросник «управленческого потенциала», пройти тест «интеллектуальной компетентности» и собеседование. «По результатам отбора, который будет проводиться в том числе с участием членов общественного совета, лучшие кандидаты будут зачислены на образовательную программу для прохождения обучения»,— сказано на сайте программы.
По словам вице-губернатора Олега Чемезова, наставниками участников программы станут губернатор Евгений Куйвашев, его заместители, министры, главы муниципальных образований, руководители крупных промышленных предприятий и общественных организаций.
«Наставник будет сопровождать своего подопечного все время в период его обучения»,— отметил господин Чемезов.
В состав общественного совета программы «Управленческие кадры Урала» вошли руководители филиала фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества региона, представители ветеранских и общественных организаций, участники СВО, представители сферы образования и науки, культуры и искусства, корпоративного сектора и СМИ. Им предстоит принимать решение о том, кто будет участвовать в программе.
Среди членов совета оказался экс-министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков. Он возглавлял МУГИСО с 2012 года и в 2016 году был задержан по обвинению в коррупции. Его обвиняли в превышении полномочий, растрате госимущества, взяточничестве и создании ОПГ из 13 человек. Алексей Пьянков находился под подпиской о невыезде, вину он не признавал. В октябре 2022 года его призвали в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. В 2024 году Верховный суд РФ признал незаконным соответствующее решение призывной комиссии.
«У Алексея Пьянкова нет никаких ограничений на управленческую или общественную деятельность. Все претензии силовые структуры к нему сняли. Он не виновен, воевал на СВО, и более многих других заслужил право на активную, полноценную жизнь»,— пояснил «Ъ-Урал» источник в областном правительстве.
Появление Алексея Пьянков в составе совета не является первым публичным мероприятием, в котором он принял участие после возвращения со службы. В преддверии Международного женского дня экс-глава МУГИСО в статусе участника СВО поздравил с наступающим праздником сотрудниц Свердловского госпиталя для ветеранов войн. Вместе с Алексеем Пьянковым учреждение посетил вице-спикер заксобрания области, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков.
«Я помню, когда первый раз оказался в госпитале, мне сделала укол медсестра, и запах ее духов я запомнил на всю жизнь. Та теплота и то терпение, которое вы проявляете — оно бесценно, начиная с лечения и заканчивая стиркой одежды, нарушением режима, походом в магазин. Низкий вам поклон»,— сказал в время поздравления экс-глава МУГИСО.
Правительство региона приступило к «реабилитации» Алексея Пьянкова, считает политтехнолог Александр Ханин. «Вряд ли губернатор вернет его на должность министра, даже при всех своих симпатиях и дружескому отношению к Алексею Пьянкову, пострадавшая репутация здесь играет роль. Однако назначение в другие областные структуры, где он может проявить свои профессиональные навыки, весьма вероятно»,— отметил эксперт.