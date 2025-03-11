Алексей Пьянков сменил дело

Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков вошел в состав общественного совета программы «Управленческие кадры Урала». Совет будет отвечать за отбор в региональную программу по обучению управленцев для органов власти ветеранов и действующих участников специальной военной операции (СВО). Ранее экс-министр фигурировал в уголовном деле о коррупции, но, по данным источника «Ъ-Урал», «ограничений на управленческую или общественную деятельность» не имеет. Господин Пьянков участвовал в СВО, хотя Верховый суд признал незаконным решение о его мобилизации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пьянков занял новое место

Алексей Пьянков занял новое место



Программа «Управленческие кадры Урала», аналог федеральной программы «Время героев», предусматривает обучение ветеранов и действующих участников СВО технологиям управления для последующего трудоустройства в органах власти и организациях Свердловской области. По данным областного департамента информационной политики, с 21 февраля по 5 марта заявки на участие в ней направили около 300 ветеранов и участников спецоперации.

Претендентам на участие в программе предстоит заполнить опросник «управленческого потенциала», пройти тест «интеллектуальной компетентности» и собеседование. «По результатам отбора, который будет проводиться в том числе с участием членов общественного совета, лучшие кандидаты будут зачислены на образовательную программу для прохождения обучения»,— сказано на сайте программы.

По словам вице-губернатора Олега Чемезова, наставниками участников программы станут губернатор Евгений Куйвашев, его заместители, министры, главы муниципальных образований, руководители крупных промышленных предприятий и общественных организаций.

«Наставник будет сопровождать своего подопечного все время в период его обучения»,— отметил господин Чемезов.

В состав общественного совета программы «Управленческие кадры Урала» вошли руководители филиала фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества региона, представители ветеранских и общественных организаций, участники СВО, представители сферы образования и науки, культуры и искусства, корпоративного сектора и СМИ. Им предстоит принимать решение о том, кто будет участвовать в программе.

Среди членов совета оказался экс-министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков. Он возглавлял МУГИСО с 2012 года и в 2016 году был задержан по обвинению в коррупции. Его обвиняли в превышении полномочий, растрате госимущества, взяточничестве и создании ОПГ из 13 человек. Алексей Пьянков находился под подпиской о невыезде, вину он не признавал. В октябре 2022 года его призвали в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. В 2024 году Верховный суд РФ признал незаконным соответствующее решение призывной комиссии.

«У Алексея Пьянкова нет никаких ограничений на управленческую или общественную деятельность. Все претензии силовые структуры к нему сняли. Он не виновен, воевал на СВО, и более многих других заслужил право на активную, полноценную жизнь»,— пояснил «Ъ-Урал» источник в областном правительстве.

Появление Алексея Пьянков в составе совета не является первым публичным мероприятием, в котором он принял участие после возвращения со службы. В преддверии Международного женского дня экс-глава МУГИСО в статусе участника СВО поздравил с наступающим праздником сотрудниц Свердловского госпиталя для ветеранов войн. Вместе с Алексеем Пьянковым учреждение посетил вице-спикер заксобрания области, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков.

«Я помню, когда первый раз оказался в госпитале, мне сделала укол медсестра, и запах ее духов я запомнил на всю жизнь. Та теплота и то терпение, которое вы проявляете — оно бесценно, начиная с лечения и заканчивая стиркой одежды, нарушением режима, походом в магазин. Низкий вам поклон»,— сказал в время поздравления экс-глава МУГИСО.

Правительство региона приступило к «реабилитации» Алексея Пьянкова, считает политтехнолог Александр Ханин. «Вряд ли губернатор вернет его на должность министра, даже при всех своих симпатиях и дружескому отношению к Алексею Пьянкову, пострадавшая репутация здесь играет роль. Однако назначение в другие областные структуры, где он может проявить свои профессиональные навыки, весьма вероятно»,— отметил эксперт.

Василий Алексеев