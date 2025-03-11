Работник оказался не работником

Духовному управлению мусульман Башкирии удалось доказать несправедливость претензий бывшего сотрудника. Ранее экс-муфтий Зимфир Габдракипов взыскал с религиозной организации 1,2 млн руб. невыплаченной зарплаты, а затем заявил новый иск, в котором требовал восстановить его на работе и компенсировать вынужденные прогулы. Требования были удовлетворены судом первой инстанции, однако вышестоящая инстанция решение отменила. Господин Габдракипов не смог доказать, что действительно работал в ДУМ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отказал в восстановлении на работе бывшему заместителю председателя по развитию ДУМ Башкирии Зимфиру Габдракипову. Господин Габдракипов заявлял, что был принят на работу в религиозную организацию в феврале 2020 года, работодатель не вовремя оплачивал его труд. В октябре 2023 года он взыскал с ДУМ 1,2 млн руб. задолженности по зарплате с сентября 2020 года по июнь 2023 года. Ответчик не смог обжаловать решение суда в двух вышестоящих инстанциях.

В 2023 году ДУМ сократил штатное расписание, исключив из него должность господина Габдракипова. Работника об этом известили письмом, направленным ему 25 декабря 2023 года почтой по месту регистрации, которое не было получено и 19 января 2024 года вернулось отправителю. Трудовой договор расторгли с 1 марта 2024 года.

Муфтий с увольнением не смирился и подал новый иск к ДУМ. В октябре прошлого года Калининский районный суд Уфы обязал духовное управление восстановить заявителя на работе и взыскал в его пользу 342,8 тыс. руб. за вынужденные прогулы с 1 марта по 3 октября 2024 года. В обосновании принятого решения говорилось, что увольнение произошло с нарушением двухмесячного срока с момента предупреждения работника, который суд исчислял с 19 января 2024 года. ДУМ с решением Калининского районного суда не согласилось.

В апелляционной жалобе представитель работодателя в частности отмечал, что истец не появлялся на рабочем месте с 2022 года, кроме того, он не имеет стажа духовной службы, не обладает богословским образованием, не является выходцем из среды духовенства, и его кандидатура не утверждалась в должности заместителя председателя-муфтия.

Также ДУМ указывало, что уведомление необходимо считать врученным с даты его поступления в почтовое отделение работника — 30 декабря 2023 года, — а не в день, когда оно вернулось ДУМ.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец намеренно уклонился от получения предупреждения об увольнении. Также при рассмотрении ранее поданных им к ДУМ исков было установлено отсутствие трудовых отношений после 30 июня 2023 года. К исполнению обязанностей господин Габдракипов не приступил, однако продолжал заявлять о нарушении трудовых прав в 2024 году.

Кроме этого, отсутствие трудовых отношений подтверждал журнал, в котором с «ковидных» времен регистрируются все сотрудники и посетители ДУМ. Из него следовало, что в последний раз господин Габдракипов появлялся на рабочем месте в октябре 2022 года.

Представитель ответчика Георгий Могилевский сообщил «Ъ-Уфа», что истец не смог подтвердить, что работал в религиозном учреждении.

«Он не смог доказать, что что-то делал для ДУМ. То есть никакую функцию он для духовного управления не выполнял. Он принес в суд копию загранпаспорта и заявил, что летал по указаниям муфтия, но получение заданий, командировочных, отчетов не доказал. Мало числиться и получать зарплату, надо же еще на работу ходить»,— прокомментировал юрист.

Связаться с Зимфиром Габдракиповым вчера не удалось.

«Несмотря на то, что ВС РБ отменил решение суда первой инстанции и вынес совершенно противоположный по результату судебный акт, оба они могут считаться правильными. Просто вторая инстанция взяла на себя смелость расширить границы института злоупотребления правом, который в трудовых спорах применяется редко»,— отмечает партнер юридической фирмы Intellect Анна Устюшенко.

Решение ВС Башкирии она назвала оспоримым, поскольку суд не поставил точку после выводов о злоупотреблении: «Мог бы написать, что злоупотребляющий правами работник не подлежит защите, и на этом основании отказать в иске, сформировав тем самым полезную для работодателей практику. Однако суд, к сожалению, начал изобретать несуществующие конструкции с порядком исчисления сроков, сделав свой судебный акт уязвимым в кассации».

Михаил Герман, советник юридической компании IMPRAVO оценивает решение как обоснованное. «Следует отметить, что суд наконец-то обратил внимание на поведение самого истца, фактически отступив от принципа «работника надо максимально пожалеть», закрепленного ВС РФ в далеком 2010 году. Скорее всего, истец этот судебный акт оспорит, а вот останется ли он в случае обжалования в Верховном Суде РФ в силе, прогнозировать невозможно с учетом все еще действующего принципа «жалости к работнику»»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова