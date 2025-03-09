Дональд Трамп не котируется на криптобиржах

Обещания президента Дональда Трампа создать криптовалютный резерв США разошлись с ожиданиями инвесторов, в результате котировки ряда популярных валют — биткойна, эфира, Solana, Dogecoin — упали к многомесячным минимумам. Инвесторы были разочарованы тем, что резервы планируют формировать из конфискованных активов, без покупок на открытом рынке. Каких-либо конструктивных идей по развитию криптоиндустрии они также пока не дождались от новой администрации. Эксперты рассчитывают на оживление рынка, после того как американский регулятор «снимет с паузы» цикл снижения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Минувшая неделя на криптовалютном рынке оказалась неделей несбывшихся ожиданий. Согласно данным coinmarketcap.com, в воскресенье, 9 марта, котировки ведущих виртуальных валют откатились до многомесячных минимумов. В частности, курс биткойна (BTC) опускался до $84,24 тыс., приближаясь к минимуму с 11 ноября 2024 года. Котировки Solana достигали $134,3, минимума с сентября прошлого года. Котировки эфира откатились ниже $2,14 тыс., приблизившись к минимуму с декабря 2023 года. Лишь Ripple (XPR) и Cardano (ADA), несмотря на уверенное снижение за минувшую неделю, не опустились ниже отметок начала марта этого года.

Между тем 2 марта могло стать днем начала нового ралли на криптовалютном рынке — именно тогда президент Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва страны, упомянув именно эти валюты. В результате в тот день самые популярные криптовалюты — биткойн и эфир — взлетели в цене на 10–12%. Другие альткойны подорожали на 25–37%, котировки ADA взлетели почти на 80%. Однако в отсутствие деталей создания резерва котировки стали сдавать позиции, а когда президент США подписал соответствующий указ, и вовсе откатились к многомесячным минимумам.

Инвесторов разочаровало то обстоятельство, что наполнение резервного фонда криптовалют предполагается не за счет их покупки, а за счет конфискованных криптоактивов, то есть уже находящихся в распоряжении американского правительства.

По словам гендиректора Tehnobit Александра Пересичана, это означает, что рынку «не приходится ждать дополнительного капитала, который бы поддержал курсы криптовалют и мог бы перетянуть чашу весов в сторону дефицита отдельных активов, что привело бы к росту их стоимости». Как отмечает аналитик биржи Cryptorg Андрей Подолян, «200 тыс. BTC (конфискованных США.— “Ъ”) — это порядка 1% от общего предложения, но это не тот позитив, которого ожидали розничные инвесторы».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 20 декабря 2024 года: «С точки зрения инвестиций в криптовалюту, если вы говорите о Центральном банке,— это теряет смысл с точки зрения сохранности стоимости, это очень волатильный актив».

Кроме того, встреча лидеров криптоиндустрии 7 марта, проходившая в Белом доме, на которой обсуждалось решение Дональда Трампа о криптовалютном резерве, также разочаровала инвесторов. В том числе потому, что на ней не прозвучало никаких конкретных инициатив по развитию криптоиндустрии. Как поясняет Александр Пересичан, «пока администрация Трампа ограничивается расплывчатыми формулировками о желании создать в США мировой криптохаб, но каким образом это планируется сделать, как правительство хочет поддерживать криптокомпании — на эти вопросы ответа не последовало».

Более того, участники рынка опасаются ужесточения регулирования крипторынка со стороны государства. По словам господина Пересичана, «некоторые инвесторы опасаются усиленного вмешательства государства в сферу криптовалют, что может привести к новым ограничениям и ужесточению контроля, что, в свою очередь, негативно повлияет на рынок».

Остаются и экономические причины текущей слабости рынка этих рисковых активов. Как отмечает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, основной причиной является высокая инфляция и, как следствие, «пауза ФРС в снижении ставок, что делает криптоактивы менее привлекательными». В частности, согласно данным Управления экономики и статистики США, инфляция в стране в январе 2025 года достигла 3% (в годовом выражении), тогда как в декабре 2024 года составляла 2,9% (при целевом значении в 2%). По мнению аналитика, крипторынок может оживиться «ближе к майскому-июньскому заседанию ФРС, когда предположительно начнется цикл снижения ставок».

Пока эксперты настроены оптимистично в отношении перспектив рынка. Как считает Андрей Подолян, создание стратегического резерва криптоактивов в США «будет играть на долгосрочные позитивные последствия». Он не исключает, что решение может быть «пересмотрено и в пользу новых покупок криптовалют», а в этом случае «каждую такую покупку рынок будет отрабатывать мини-пампами». Олег Калманович отмечает, что когда темпы роста потребительских цен пойдут на спад и появятся новые комментарии представителей ФРС о снятии цикла снижения ставок с паузы, «биткойн и ко» получат «хорошую фундаментальную причину для роста».

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев