Дивиденды крупнейших компаний мира выросли до рекордных $1,75 трлн

Совокупный объем дивидендов, который выплатили крупнейшие компании мира по итогам 2024 года, составил рекордные $1,747 трлн. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные британской Janus Hеndеrsоn Investors.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По сравнению с результатами предыдущего года, общий объем дивидендов вырос на 6,6%. В 17 из 49 государств, представители которых учитывались в исследовании, выплаты достигли исторических максимумов. В их числе США, Франция, Япония и Китай. 88% компаний увеличили размер дивидендов или сохранили их на прежнем уровне.

Лидерами по сумме выплат стали Microsoft, Exxon Mobil, HSBC, Apple, China Construction Bank, PetroChina, China Mobile, JPMorgan Chase, Chevron и Johnson & Johnson. Суммарный объем дивидендов этих компаний составил $145,9 млрд или 8,4% от всего объема.

Согласно прогнозам Janus Hеndеrsоn, суммарный объем выплаченных дивидендов в 2025 году снова вырастет. Ожидается, что по итогам года он составит $1,83 трлн (+5,1%).