В Крыму будут судить организаторов подпольных казино

Трое жителей Крыма предстанут перед судом за организацию незаконной игорной деятельности с использованием сети «Интернет» (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), которая принесла им доход 91 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, обвиняемые арендовали 10 помещений в Симферополе, Евпатории, Керчи, Алуште, Белогорском и Бахчисарайском районах и установили там игровое оборудование. Залы для проведения азартных игр были замаскированы под букмекерские конторы.

Преступную деятельность пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков в подпольных залах изъяты денежные средства, документация и игровое оборудование. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.

Алина Зорина