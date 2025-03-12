Затруднительная «дружественная» торговля

Сегодня работа с китайскими партнерами и компаниями из дружественных стран требует от бизнеса гибкости и продуманного подхода к решению возникающих проблем, связанных с логистикой, таможенным оформлением и платежами, считают опрошенные «Ъ-СПб» игроки рынка и эксперты. Несмотря на вызовы, товарооборот внешней торговли растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По статистике Российского экспортного центра, около 30% компаний, начинающих работу на азиатских рынках, сталкиваются с недобросовестным поведением контрагентов — от поставки товаров ненадлежащего качества до откровенного мошенничества

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По статистике Российского экспортного центра, около 30% компаний, начинающих работу на азиатских рынках, сталкиваются с недобросовестным поведением контрагентов — от поставки товаров ненадлежащего качества до откровенного мошенничества

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППИТ), город осуществляет торговлю со 197 странами мира. При этом экспортеры Северной столицы поставляют товары в 147 стран: Китай, Индию, Турцию, Мьянму, Белоруссию, Бразилию, Египет, Казахстан, Бруней, Сингапур и др. Численность экспортеров Санкт-Петербурга составляет более 8 тыс. компаний. Товарооборот с дружественными странами вырос на 17% за девять месяцев 2024 года и достиг исторического максимума в 86% от общего товарооборота города.

Топ стран-партнеров возглавляет Китай, его доля в товарообороте составляет 43,3%. Темп прироста экспорта — 61,8%. Петербург поставляет в Китай плавучие конструкции, продукцию для энергетической отрасли, древесину и волокнистые целлюлозные материалы, а также различные продукты питания. Первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин отметил, что с китайскими партнерами активно работают такие предприятия, как ПАО «Силовые машины», ПАО «Кировский завод», АО «Диполь», «Радар ммс», заинтересована в китайских партнерах Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На перспективу власти видят даже развитие экспорта креативных индустрий. Так, на февральской конференции заместитель председателя КПИИТ Ольга Горышина обратила внимание, что одно из перспективных направлений — производство анимационной продукции. «На данный момент экспорт мультфильмов осуществляется в 90 стран мира. Кроме того, мы планируем продвигать нашу национальную культуру питания в страны Персидского залива и Турцию»,— отметила госпожа Горышина.

С позиции силы

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты выделяют несколько ключевых проблем, с которыми сталкивается бизнес при сотрудничестве с Китаем. Одна из них — культурный разрыв в деловом поведении.

«Китайская культура в значительной степени ориентирована на долгосрочные и личные отношения. Переговоры часто очень затянуты, а китайские партнеры не очень прямолинейны. Во многих секторах китайская сторона находится в более выгодном положении относительно российских партнеров. Отсюда китайские партнеры склонны вести переговоры с позиции силы»,— говорит доцент РЭУ им. Плеханова Равиль Асмятуллин.

По разным данным, около 70% российских предпринимателей указывают на трудности в коммуникации с китайскими партнерами, что ведет к неточностям в переговорах и недопониманию условий контрактов, акцентирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, в работе с другими дружественными странами — похожие проблемы с региональными особенностями в части бюрократизации процессов, их непрозрачности и разного рода требованиями. «Например, при сотрудничестве с индийскими компаниями отмечаются длительные процедуры согласования и необходимость получения множества разрешений. Турецкие партнеры часто проявляют непоследовательность из-за опасений вторичных санкций»,— указывает эксперт.

Логистика и таможенный контроль

Необходимость адаптации к санкционным ограничениям привела к увеличению затрат на логистику и усложнению цепочек поставок. В частности, из-за переориентации маршрутов через Дальний Восток вместо европейских портов время транспортировки увеличилось практически в два раза: с 30–40 до 60–70 дней. Дальневосточные порты при этом зачастую перегружены, их нагрузка в 2023 году выросла на 35–40%, уточняет господин Жарский. Российские компании сталкиваются с нехваткой контейнеров, задержками в портах и необходимостью использования более дорогих альтернативных маршрутов.

Преподаватель бизнес-школы ИМИСП, директор по корпоративным продажам NBCom Group Дмитрий Старовойтов отмечает риски задержек на границах из-за усиленного таможенного контроля, особенно для товаров двойного назначения (например, компонентов для компьютеров).

«"Растаможка" часто занимает больше времени, чем планировалось, из-за бюрократических проволочек и постоянно меняющихся нормативов. Это приводит к задержкам поставок и увеличивает операционные затраты, что негативно сказывается на общей эффективности ВЭД»,— поясняет управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Мультимодальные перевозки требуют согласования с большим числом участников, что усложняет логистические цепочки. Таможенное оформление грузов вызывает вопросы по части сертификации и маркировки. Для высокотехнологичной продукции, например, силовой электроники, требуется тщательно проработанная документация, что создает дополнительные издержки и может стать источником задержек»,— комментирует Ольга Квашенкина, генеральный директор SNDGlobal (петербургский разработчик и производитель электроники).

Грамотно провести платеж

К сложностям спикеры относят и финансовые вопросы. «Ограничения по работе с SWIFT ставят барьеры по оплате за заказы. Заказы становятся дороже из-за перехода на более сложные схемы расчета и потери от кросс-курсов при расчетах в национальных валютах. Предоплата должна быть стопроцентной, так как российским заказчикам китайские поставщики не предоставляют прямые кредитные линии»,— поясняет Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений компании «Инферит Техника».

Сложности начались примерно с середины весны прошлого года, добавляет Никита Баранов, сооснователь TLS Group: «И китайские банки, за исключением трех или четырех банков, отказались работать с российским банковским сектором. Недавно "ВТБ Шанхай" попал в 16-й пакет европейских санкций».

«Большинство китайских банков в начале года перестало принимать деньги от российских импортеров, и многие компании были вынуждены полностью перестраивать свою систему платежей»,— поясняет гендиректор компании «Транссертико» Александр Соболев.

С другой стороны, если рассматривать ситуацию импорта, то многие китайские компании начали открывать счета в российских банках, например в ВТБ, что значительно облегчает расчетные операции, рассказывает Евгений Бакланов, генеральный директор ООО «Ниена Принт», эксперт петербургского отделения «Деловой России». «Однако при прямых платежах между юридическими лицами могут возникать сложности, связанные с санкциями. Мы пользуемся услугами посредников, которые решают вопросы конвертации валюты и переводов»,— делится эксперт.

«Мелкие китайские банки также обрабатывают транзакции от россиян, особенно те, что расположены вблизи границ или имеют давние связи. Однако они стараются избегать публичности, чтобы не закрываться для российского бизнеса»,— рассказывает Татьяна Кулябина, гендиректор Holding Finance Broker.

Она отмечает, что в качестве альтернатив используются офшоры (российские компании открывают фирмы в третьих странах — Гонконге, Сингапуре, странах СНГ, проводя платежи через их счета) или платежи осуществляются через банки стран, не присоединившихся к санкциям (это Индия, Турция, Центральная Азия). Сроки по транзакциям могут составлять около месяца, а наценка — до 8% от стоимости товара.

В качестве решений, эксперты называют более глубокую интеграцию в бизнес-ландшафт Китая, в частности, открытия полноценных представительств. Кроме того, важно развивать кооперацию экспертных сообществ, финансово-кредитных и страховых организаций

Также многие говорят о применении криптовалюты. «Некоторые компании экспериментируют с Bitcoin и USDT, проводя платежи через юрисдикции, где криптовалюта признана платежным средством (например ОАЭ). Однако такая схема требует идеального документального оформления, чтобы избежать претензий со стороны регулятора»,— подчеркивает господин Старовойтов.

Господин Ильичев предупреждает, что в России использование криптовалюты для расчетов ограничено на законодательном уровне, а в Китае действуют жесткие ограничения. Также дополнительные финансовые риски при таком подходе будут возникать из-за высокой волатильности курсов криптовалют.

Еще один нюанс при работе с дружественными странами — это вероятность попасть на недобросовестного поставщика. «На недобросовестных поставщиков и других участников торговой деятельности отечественные предприниматели попадают достаточно часто, особенно при ведении закупок "всерую" (так называемое "карго") и с использованием криптовалюты. Если отечественная компания небольшая, то восстанавливать справедливость при обмане поставщика из другой страны часто стоит слишком дорого. И проще найти другого. Предприниматели могу делиться контактами своих поставщиков, особенно байеров, которые заслужили доверие и имеют хорошую репутацию»,— говорит преподаватель ИМЭС Александр Суетин.

«Случаи мошенничества и недобросовестного поведения со стороны иностранных контрагентов не редкость. Компании могут столкнуться с поставкой некачественного товара, невыполнением обязательств или скрытыми комиссиями»,— добавляет гендиректор ГК «Элементум Технолоджис» Вадим Тымчик.

Людмила Веселова, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, рекомендует для минимизации рисков при ВЭД наладить работу с альтернативными поставщиками в других странах для снижения зависимости от одного рынка, тщательно проверять поставщиков и посредников. А также использовать надежные юридические инструменты для защиты сделок и минимизации рисков.

Алиса Мальцева