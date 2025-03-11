Социальные услуги онлайн получают уже 93% граждан

До 93% выросла доля услуг, которые получают граждане РФ через онлайн-обращения, после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Об этом рассказал «Ъ» глава Минтруда Антон Котяков. В Социальный фонд сейчас приходят лично только те, кому удобнее взаимодействовать с государством посредством личного общения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Больше нет необходимости в том, чтобы в муниципалитетах были в соседних зданиях по две клиентские службы — по одной от каждого фонда, поэтому объединение нам дало возможность еще и освободить полезную площадь, где-то отказаться от аренды имущества, где-то дать возможность развивать в этих уже привычных для граждан точках присутствия другие социальные сервисы — те же центры общения старшего поколения»,— сообщил господин Котяков.

По словам министра, бывших сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Министерства труда переориентировали для исполнения функций объединенного госучреждения.

Подробнее читайте в интервью министра, которое будет опубликовано позднее.