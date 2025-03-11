Отмену ЕГЭ и ОГЭ для белгородских и курских школьников продлили на 2025 год

На портале правовой информации РФ опубликовали приказ Минпросвещения России, согласно которому особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ для белгородских и курских школьников распространяется на 2025 год. Он был введен в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приказом утверждается перечень из 757 образовательных учреждений в этих регионах, на которые распространяются особые правила. Речь идет о 284 белгородских учебных заведениях и 473 курских.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил сегодня, что порядок коснется не менее 11,7 тыс. девятиклассников и 4,3 тыс. одиннадцатиклассников. Он напомнил, что они могут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а пройти аттестацию в школе.

О планах Минпросвещения продлить действие особого порядка итоговой аттестации в середине января сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Подробнее об отмене госэкзаменов в приграничье макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова