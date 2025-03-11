УФАС приостановило конкурс на строительство поселка в Чишминском районе

Управление ФАС по Башкирии по жалобе уфимского ООО «Альянс-строй» приостановило подведение итогов конкурса на строительство малоэтажного жилого комплекса в селе Еремеево Чишминского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», жилой комплекс планируется построить для работников предприятий, входящих в группу компаний «Таврос». Первые 100 домов должны быть возведены до 2026 года, для этого из федерального бюджета планировалось выделить 373,1 млн руб., из бюджета республики — 32,4 млн руб., из районного бюджета — 9,3 млн руб. Еще 204,3 млн руб. придется на внебюджетные источники.

По данным сайта госзакупок, на участие в конкурсе было подано девять заявок, четыре из них были отклонены. Победитель конкурса предложил выполнить работы за 618 млн руб. Названия компаний в конкурсной документации не указаны.

В «Альянс-строе» сообщили «Ъ-Уфа», что заявка компании была отклонена из-за отказа конкурсной комиссии принимать документы, подтверждающие квалификацию подрядчика. Жалоба будет рассмотрена 13 марта.

Кроме строительства жилого комплекса, сейчас определяются подрядчики для укладки подъездных и внутриплощадных дорог в ЖК, сетей газоснабжения, электроснабжения и наружного освещения. Максимальная стоимость всех работ оценивается примерно в 317 млн руб.

ООО «Альянс-строй» зарегистрировано в 2021 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Организацией с уставным капиталом 10 тыс. руб., по данным Rusprofile, владеют Виль Рамазанов (51%), Мария Кобища (40%) и Рим Рамазанов (9%). В 2023 году выручка «Альянс-строя» составила 246 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. В числе активов компании — жилые дома в Иглино, Красноусольском. В Уфе компания застраивала жилые комплекса на улицах Глинки, Лесотехникума и Ферина.

Идэль Гумеров