Лавров назвал неприемлемой вспышку насилия в Сирии

Россия обеспокоена происходящим в Сирии и считает неприемлемой вспышку насилия на западе страны, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, прежние контакты с представителями новых сирийских властей показывали, что те понимают «сигналы» о необходимости включить все этноконфессиональные группы в политический процесс.

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«Эта вспышка насилия абсолютно неприемлема. Мы обратили внимание наших коллег, что в ходе телефонного разговора президента Путина с господином Шараа, в ходе поездки в Дамаск межведомственной делегации во главе со спецпредставителем президента, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, в ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шабани все необходимые заверения были даны: был подтвержден курс на национальное согласие, обеспечение инклюзивности политических процессов»,— рассказал Сергей Лавров журналистам.

На прошлой неделе в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. Оно переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. С 6 марта погибло более 1 тыс. человек, большинство из них — мирные жители. Делегация ООН, посетившая провинции Латакия и Тартус, намерена провести расследование обстоятельств их смерти. 10 марта переходное сирийское правительство сообщило о завершении военной операции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирийские власти зачистили побережье».

Лусине Баласян