В Самаре и Тольятти в текущем году отремонтируют 36,5 км дорог

В 2025 году в Самаре и Тольятти в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 36,5 км улично-дорожной сети, сообщили в областном минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, в 17 муниципальных районах запланирован ремонт 181 км дорог регионального значения. Речь идет о Шигонском, Красноармейском, Пестравском, Богатовском, Ставропольском, Похвистневском, Кинель-Черкасском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кошкинском, Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Хворостянском и Нефтегорском районах.

Сабрина Самедова