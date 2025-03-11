В Марий Эл Моркинский районный суд признал виновным 41-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, а также постановил конфисковать автомобиль в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл суд приговорил нетрезвого водителя к 200 часам работ и конфисковал авто

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл суд приговорил нетрезвого водителя к 200 часам работ и конфисковал авто

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако в декабре 2024 года вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что он не имел водительского удостоверения и никогда ранее его не получал.

Суд также запретил осужденному в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Артём Дергунов