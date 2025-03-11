Почти тысячу кубометров лесопродукции вывезли из Удмуртии во Вьетнам в 2025 году

0,9 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии во Вьетнам с начала 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. За аналогичный период 2024 года экспорт не осуществлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

3 марта специалисты управления проверили отправку 0,4 тыс. куб. м лесопродукции во Вьетнам. В ходе досмотра был отобран образец для лабораторного исследования, которое подтвердило отсутствие вредных организмов. Собственнику продукции был выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, с начала января из Удмуртии было экспортировано 1,9 тыс. куб. м. лесопродукции в Китай. Это в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.