В Самаре не состоялся аукцион на ремонт дорог за 30 млн рублей

Торги на определение подрядчика для содержания самарских дорог признаны несостоявшимися. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На аукцион поступила только одна заявка от компании, которая запросила за свою работу 148,4 тыс. руб. При этом начальная цена контракта составила 30 млн руб.

Договор предусматривает устранение деформаций и повреждений на проезжей части в городе. Речь идет о заделке выбоин, просадок, а также устранении шелушения и выкрашивания на городских дорогах.

Работы должны были быть выполнены с момента заключения контракта до 10 декабря 2025 года. Гарантийный срок по договору составит полгода со дня подписания акта о приемке ремонта.

Георгий Портнов