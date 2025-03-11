В центре Ярославля человек погиб после драки на проезжей части

В Ярославле в результате потасовки на улице Первомайской умер человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Подслушано в Ярославле» Фото: Скриншот из видео Telegram-канала «Подслушано в Ярославле»

В соцсетях появилось видео, на которых виден фрагмент драки, которая завершилась на проезжей части на перекрестке Первомайской и Кирова: после удара соперника потерпевший падает на асфальт и остается там. В УМВД сообщили, что наряд ДПС нашел неизвестного на тротуаре без сознания. Скорая помощь увезла его в больницу, пострадавшего госпитализировали. Впоследствии он скончался.

«Сотрудниками полиции установлен мужчина 1994 г.р. который, по имеющимся данным, в ходе конфликта толкнул неизвестного, от чего последний упал и ударился головой»,— сообщили в УМВД.

Участника инцидента доставили в полицию, материалы передадут ярославскому Следственному комитету.

Алла Чижова