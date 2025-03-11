Марийское отделение УФАС включило компанию «Лиман» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за многочисленные нарушения условий государственного контракта на оказание услуг по подключению республиканского госпиталя ветеранов войн к системе «1С». Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марийское УФАС включило компанию в РНП за срыв контракта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марийское УФАС включило компанию в РНП за срыв контракта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, заказчик неоднократно направлял исполнителю — ООО «Лиман» — заявки в рамках заключенного договора. Компания систематически игнорировала обязательства: специалисты общества реагировали на запросы с задержками, а в ряде случаев не выполняли работы вовсе.

Например, на устранение одной из заявок ушло три дня вместо предусмотренных контрактом двух часов. В результате экономический отдел госпиталя столкнулся со сбоями из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

Проверка, инициированная заказчиком совместно с контрольной группой «1С», выявила, что ООО «Лиман» не имеет статуса официального партнера компании «1С» и не связано с ней договорными отношениями. Это означает, что фирма-разработчик не несет ответственности за действия ООО «Лиман», а услуги по внедрению системы предоставлялись непрофильной организацией.

На основании собранных доказательств Марийское УФАС признало действия ООО «Лиман» недобросовестными и постановило внести компанию в РНП сроком на два года.

Артём Дергунов