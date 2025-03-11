ММК перешел на российскую интеграционную платформу INPOLUS

Магнитогорский металлургический комбинат (Группа ПАО «ММК») реализовал крупный проект в области импортозамещения связующего программного обеспечения (ПО). Компания перешла на российскую корпоративную сервисную шину InpolusESB, заменив этой интеграционной платформой зарубежное ПО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Так называемая сервисная шина представляет собой ПО для непрерывной (в режиме 24/7) работы разных информационных систем ИТ-инфраструктуры компании, обеспечивая мониторинг их состояния, обмен данными и возможность развертывания новых приложений в короткие сроки.

Функционал отечественного продукта гарантирует контроль целостности передаваемых данных и их доставки, включая возможность повторной отправки. С переходом на отечественное решение доставка 10 тыс. сообщений занимает всего минуту, а скорость активации передачи данных по событию - менее полсекунды.

Новое интеграционное решение характеризует высокая надежность и способность справляться с самыми высокими нагрузками.

«Миграция на отечественное связующее программное обеспечение для ММК – это стратегически важный шаг, обеспечивающий высокий уровень надежности и стабильности информационных систем. Во многом от того, как взаимодействуют компоненты внутри систем, зависит эффективность бизнес-процессов компании, – говорит Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК». – Благодаря сотрудничеству с «Инполюс», мы смогли осуществить бесшовный переход всех существующих информационных потоков и бизнес-сценариев предприятия в короткие сроки».

Сервисная платформа уже введена в промышленную эксплуатацию и успешно функционирует. В его архитектуру заложены возможности для быстрого масштабирования и резервирования компонентов, обеспечения непрерывности бизнес-процессов, модульность и гибкость.

«Успешное внедрение нашего продукта Inpolus® ESB на столь крупном и сложно организованном предприятии доказывает, что нам удалось справиться с этим вызовом, а предлагаемые функционал и производительность полностью удовлетворили заказчика, – отметил Дмитрий Грязнов, генеральный директор “Инполюс”. – Мы гордимся этим проектом, и особо хотели бы подчеркнуть высокий профессионализм, вовлеченность и нацеленность на результат команды ММК. Думаю, что многим российским предприятиям будет полезно использовать этот опыт, внедряя у себя ESB-решения».

ПАО «ММК»