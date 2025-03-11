171 млн рублей потратят на организацию платных парковок за два года в Ижевске

В Ижевске на организацию автоматизированной системы платных парковок на ближайшие два года выделят 171 млн руб. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок 7 марта. Подрядчика выберут по результатам аукциона 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По контракту, до 28 февраля 2027 года планируется выстроить систему управления платными парковками: установить систему фотовидеофиксации, организовать техническое и сервисное обслуживание оборудования, установить дорожные знаки, оснастить парковки информационным табло и выполнить разметку. Всего планируется организовать 1,2 тыс. парковочных мест.

Напомним, с момента запуска платных парковок в Ижевске, 1 февраля 2023 года, их количество увеличилось с 230 до 1326 мест. Все они расположены в центральной части города, включая 140 мест для инвалидов. Доход от платных парковок составил 56,2 млн руб. в 2024 году, что на 5,8 млн больше, чем в 2023-м.