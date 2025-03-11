Забайкалье предложит запретить продажу алкоголя в придорожных кафе в России

Депутаты законодательного собрания Забайкалья намерены отправить на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе на федеральных и региональных трассах. Сегодня, 11 марта, инициативу региональной службы по тарифам (РСТ) одобрил комитет по экономической политике и предпринимательству краевого парламента, в дальнейшем она должна быть утверждена на мартовской сессии заксобрания.

РСТ Забайкальского края, обосновывая инициативу, ссылается на информацию МВД РФ, согласно которой в период с 2022 по 2024 год в России произошло порядка 40 тыс. ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Количество погибших в них людей «более чем в два раза превышает» показатель в остальных ДТП со смертельным исходом. А в четырех регионах (Республика Алтай, Бурятия, Забайкальский край и Чукотский автономный округ) количество погибших по вине пьяных водителей составляет более половины всех погибших в ДТП.

Также отмечается высокий уровень нарушений в придорожных кафе. Только в Забайкалье в подобных заведениях изъято около 1,2 тыс. л алкогольной продукции без лицензий и документов. Уточняется также, что Забайкальский край занимает первое место в России по доле ДТП с участием пьяных водителей — 34,5%. Ежегодно в регионе выявляется свыше 6 тыс. водителей в состоянии опьянения, более 1 тыс. из которых ранее уже подвергались наказанию за аналогичные нарушения.

Подробнее о мерах борьбы с алкоголем в Вологодской области — в материале «Для алкоголя ужимают полки».

Влад Никифоров, Иркутск