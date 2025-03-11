Sony интегрирует в PlayStation 5 Pro технологию ИИ-масштабирования

Компания Sony планирует добавить в консоль PlayStation 5 Pro технологию искусственного интеллекта для масштабирования изображения, схожую с AMD FSR 4. Главный архитектор PlayStation Марк Черни сообщил, что новая версия фирменной технологии PSSR (PlayStation Super Resolution) будет использовать наработки, созданные совместно с AMD.

Обновленную PSSR адаптируют под требования консольных игр, чтобы она выдавала стабильную частоту кадров. Ожидается, что новая версия PSSR появится в играх для PS5 Pro в 2026 году и станет следующим этапом эволюции технологии масштабирования на консоли.

Sony выпустила PlayStation 5 Pro в ноябре 2024 года по цене $699. Консоль обладает возможностями ИИ и улучшенной системой рейтрейсинга.

Евгений Федуненко