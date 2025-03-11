Российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики

Импортер алкоголя ООО «Мировой трейдер» получил декларацию о соответствии на пиво под марками Presidente и Presidente Light. Они изготавливаются крупным производителем Доминиканской Республики Cerveceria Nacional Dominicana. Это обнаружил «Ъ» в реестре Росаккредитации.

Напитки будут завозиться в тарах объемом до 0,5 л, а также в кегах до 50 л, закупаемых в основном компаниями общепита. По оценкам гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, поставки пива из Доминиканы и других экзотических стран — это скорее вынужденное решение из-за повышения импортных пошлин.

С начала 2025 года ставка на ввоз продукции из «недружественных» стран увеличилась в десять раз — с €0,1 за 1 л до €1. Участники рынка считают, что полноценно заменить подорожавшее пиво из Евросоюза такие напитки не смогут, а дорогая логистика вряд ли позволит значительно сэкономить на стоимости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пивовары Карибского моря».