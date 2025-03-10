Андреасян назвал Тарковского предателем родины и потребовал извинений от студентов

Продюсер и режиссер Сарик Андреасян спустя пять дней после скандала на встрече со студентами Московской международной киношколы принес извинения. Однако он уточнил, что сожалеет только о «тоне общения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сарик Андреасян

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Сарик Андреасян

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Конфликт во время лекции господина Андреасяна 5 марта произошел после вопроса студентки, снимает ли он кино только ради денег. В ответ он заявил, что ненавидит Андрея Тарковского и авторское кино, режиссеров которого назвал «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами». После этого господин Андреасян покинул мероприятие под смех студентов.

Сегодня Сарик Андреасян опубликовал пост, в котором потребовал от студентов извиниться за «издевательский» подход к нему. «Когда мы зашли в аудиторию, один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так»,— написал он в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

За свое мнение об Андрее Тарковском господин Андреасян извиняться отказался и назвал его «диссидентом и предателем Родины». «Для тех, кто не в курсе: Тарковский ненавидел фильмы Сергея Бондарчука, издевался над ними публично, а я вот их люблю. Режиссер, который является диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств»,— добавил Сарик Андреасян.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «На "Зеркало" неча пенять».