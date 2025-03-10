Новак стал членом набсовета РФПИ

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Указ также прекращает полномочия как членов наблюдательного совета РФПИ главы минобороны России Андрея Белоусова и бывшего руководителя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева. Указ вступает в силу со дня подписания.

Владимир Путин утвердил состав набсовета РФПИ на пять лет в феврале 2022 года. Тогда членами совета стали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Андрей Белоусов, на тот момент занимавший пост первого вице-премьера, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов.