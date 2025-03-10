Индийский режиссер планирует снять фильм в Петербурге и Ленобласти

Индийский кинорежиссер планирует посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область, чтобы выбрать локацию для съемок будущего фильма. Об этом на встрече с губернатором Александром Дрозденко рассказала Генеральный консул Индии Нилам Рани, сообщает online47.ru. При этом имя режиссера она не назвала.

Дипломат отметила, что интерес к России среди индийских кинематографистов возрос после прошедшего в декабре прошлого года кинофестиваля. «Если он (режиссер — «Ъ-СПб») утвердит локации, то мы очень надеемся, что вы нам также окажете поддержку, и это будет, по сути, новая страница сотрудничества»,— цитирует агентство госпожу Рани.

Напомним, что в конце февраля в центре Петербурга ограничивали движение транспорта из-за съемок продолжения телесериала «Папины дочки».

Артемий Чулков