Съемки «Папиных дочек» перекроют движение по набережной Мойки 28 февраля

С десяти утра до шести часов вечера 28 февраля движение по нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста перекроют для проведения съемок фильма «Папины дочки». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С девяти утра 28 февраля до шести утра 3 марта в Петергофе закроют движение по Привокзальной площади и улице Демьяна Бедного от Парковой улицы до улицы Аврова в связи с проведением легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». С двенадцати ночи и девяти утра припарковаться на указанных участках будет невозможно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на период с 26 февраля 2025 по 14 августа 2027 года в историческом центре Петербурга вводятся дорожные ограничения на участке Большой Морской улицы — от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. В этой локации будут проводиться работы по размещению временного ограждения.

Андрей Маркелов