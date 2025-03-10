«ПК Транспортные системы» достигло 95-процентной локализации трамваев

«ПК Транспортные системы» (ПК ТС, более 50% всего производства трамваев в РФ) достигло 95% локализации в трамваях и порядка 80% — в троллейбусах. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор ПК ТС Александр Дубровкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, компания не планирует добиваться стопроцентной локализации. «На сегодняшний день трамвайный вагон — это, скажем так, компьютер на колесах,— говорит он — Там очень много электроники, и только когда наша электронная промышленность будет готова производить то, что мы сегодня закупаем у иностранных компаний, мы сможем перейти на стопроцентно отечественную электронику. Сегодня мы все-таки большую часть электроники закупаем за рубежом. Мы работаем с КНР».

Он сообщил, что проблем с закупкой комплектующих у ПК ТС уже нет: «Все мы можем купить, все мы заместили продукцией из дружественных стран». Но отметил, что по электронике «первое время было очень тяжело подобрать того производителя, который бы гарантировал постоянное качество».

Подробнее об этом читайте в интервью Александра Дубровикина, которое выйдет на сайте позднее.

Наталья Скорлыгина