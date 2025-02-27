Потребление природного газа в Татарстане достигло 19 млрд кубометров

Объем потребления природного газа в Татарстане в 2024 году достиг исторического максимума и составил 19 млрд кубометров. Об этом сообщил глава Минпромторга республики Олег Коробченко на коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Активно продолжается работа по программе догазификации. С начала ее реализации газопровод доведен до границ более 29 тыс. домовладений, более 7 тыс. — в этом году», — отметил Олег Коробченко.

По его словам, на реализацию программы «Газпром» выделил свыше 5,5 млрд руб.

Также начато проектирование второй нитки газопровода Можга — Елабуга, что позволит обеспечить нижнекамский промышленный узел природным газом в полном объеме.

Анар Зейналов