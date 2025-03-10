Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться уже в апреле

Несмотря на усиливающуюся торговую войну между США и Китаем, президент Дональд Трамп может посетить Пекин уже в апреле. Об этом гонконгская South China Morning Post сообщила сегодня, ссылаясь на «многочисленные дипломатические источники». На какой стадии в настоящее время находятся переговоры о потенциальном визите, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Апрель как время проведения визита выбран неслучайно. Для китайской стороны приезд господина Трампа в Пекин вскоре после «двух сессий» (ежегодных заседаний Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая) стал бы важной дипломатической победой. Что же до господина Трампа, то он выражал желание приехать в Пекин в первые сто дней своего президентства. Апрель как раз подходит для этого.

По словам американских источников, точное время визита будет во многом зависеть от ситуации на Украине. «Сейчас (американцы.— "Ъ") концентрируются на Украине. Трамп считает, что он сможет покончить с украинской проблемой быстро и что Украина — куда менее сложный вопрос по сравнению с Китаем»,— цитирует газета американского собеседника. По его словам, после решения украинского вопроса все внимание Вашингтона «будет приковано к Китаю».

Виктор Буй