На имущество «Приволжской химии» Ижевска наложили арест по долгу 146 млн рублей

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», на имущество ООО «Приволжская химия» наложили арест из-за долга в 146 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующее исполнительное производство появилось в Банке данных ФССП РФ. Из него следует, что такое решение принял Устиновский райсуд Ижевска 7 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

ООО «Приволжская химия» было зарегистрировано 19 января 2017 года в Ижевске с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным с сайта компании, организация занимается производством моющих и дезинфицирующих средств для предприятий АПК и пищевой промышленности. Руководитель предприятия — Артем Соколов, бенефициар — Вячеслав Курочкин. Доходы организации в 2023 году превысили 1,347 млрд руб. при расходах 1,315 млрд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в мае 2024 года в Устиновском райсуде Ижевска ООО «Приволжская химия» проходило ответчиком по гражданскому делу по иску, связанному с возмещением ущерба. Истцом выступал Дмитрий Чебуков, директор и 100% совладелец научно-производственной компании «Инструментальный завод» — местного предприятия с чистой прибылью 52 млн руб.