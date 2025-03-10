Застройщик из Воткинска получит землю в Сарапуле под высотный жилой комплекс

Местный застройщик «Даур-Сарапул» получит землю площадью 37,5 тыс. кв. м в городе в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта по строительства жилого комплекса. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте правительства региона. Земельный участок будет использован для строительства жилого комплекса «Калининский» на ул. Калинина в Сарапуле. Проект предполагает размещение на участке десятиэтажных многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

Инвестором выступает ООО спецзастройщик «Даур-Сарапул». Общество было зарегистрировано в Ижевске в декабре 2024 года. Управляющей компанией является ООО спецзастройщик «Даур-Воткинск». Учредителями последнего являются Роман Кривоногов и Юлия Кузнецова (она — директор) с долями 50 и 45%. Уставной капитал «Даур-Воткинск» составляет 100 тыс. руб. Спецзастройщик был зарегистрирован в декабре 2023 года.

В сентябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что «Даур-Воткинск» получит землю площадью 2,1 тыс. кв. м на ул. Волгоградской в Воткинске. 6% новой жилой площади передадут в собственность города для переселения жителей из аварийных домов. В него планировалось вложить более 500 млн руб.

Ранее стало известно, что «Даур-Воткинск» получит свыше 250 тыс. кв. м земли в городе для постройки нового микрорайона в районе Плодопитомника под названием «Образцово» для малоэтажной и многоквартирной застройки. Вся вышеперечисленная земля предоставляется застройщику в аренду без проведения торгов.