Банк ВТБ и баскетбольный клуб «Купол-Родники» подписали соглашение о сотрудничестве

7 марта управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова и директор баскетбольного клуба «Купол-Родники» Константин Стародумов подписали соглашение о партнерстве. Церемония подписания прошла при участии главы Удмуртии Александра Бречалова и председателя Федерации баскетбола Удмуртии Марата Зиятдинова.

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«Это шаг вперед не только для клуба, но и для развития баскетбола Удмуртии в целом. ВТБ — наш надежный стратегический партнер, и я благодарен команде банка за поддержку. Важно, что финансовые организации вкладываются в социальные проекты, акцентируя внимание на культуре и спорте. Мы живем во время экономики впечатлений, и людям нужны положительные эмоции, которые они получают в театрах, на матчах. В случае со спортивными состязаниями нужны победы, а для них, в том числе, нужны собственные кадры, спортсмены. И такое финансовое плечо нам в этом безусловно поможет»,— сказал господин Бречалов.

Документ предусматривает совместную работу по развитию спортивного резерва, укреплению материально-технической базы и проведению учебно-тренировочных сборов для команды.

По словам Александра Бречалова, поддержка спорта в регионе способствует развитию детско-юношеского и профессионального баскетбола. Константин Стародумов отметил, что сотрудничество позволит клубу повысить уровень подготовки игроков и расширить возможности участия в соревнованиях.

«Партнерство с баскетбольным клубом "Купол-Родники" позволит команде сосредоточиться на своих целях и улучшить свои показатели, удивив болельщиков новыми достижениями и победами. Договор должен иметь долгосрочную перспективу, взаимовыгодную для обеих сторон»,— рассказала госпожа Шумкова.

Федерация баскетбола Удмуртии также выразила надежду на улучшение условий для тренировок и выступлений команд. В числе приоритетных направлений — организация участия юных спортсменов в турнирах, обеспечение экипировкой и расширение возможностей для поездок на соревнования.

В настоящее время «Купол-Родники» занимает 10-е место в Суперлиге — чемпионате России среди мужских команд. До завершения регулярного чемпионата клубу предстоит провести четыре матча: 10 и 13 марта в Ижевске, а затем 20 и 23 марта на выезде.