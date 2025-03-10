В Ижевске продлили арест предполагаемому лидеру ОПГ и его сыну по делу о жилье

В Ижевске продлили срок ареста 65-летнему предполагаемому лидеру организованной преступной группы (ОПГ) и его 38-летнему сыну по делу о мошенничестве с жилыми помещениями, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Меру пресечения растянули еще на два месяца, до 12 мая. Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что обвиняемые с 2021-го по 2023 годы незаконно приобрели права собственности на жилые помещения в Глазове, причинив ущерб потерпевшим на 4 млн руб. Они тщательно готовились к преступлениям, подыскивали «надлежащие средства» и соучастников, а также применяли различные «методы конспирации». Подробностей не приводится.

Напомним, фигурантов заключили под стражу в ноябре 2024 года. По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» предусмотрено до 10 лет лишения свободы.